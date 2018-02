Verissimo, i nuovi look di oggi, sabato 17 febbraio 2018. Oggi, sabato 17 febbraio 2018, ci aspetta una nuova puntata di Verissimo ricca di ospiti pronti a confidarsi alla conduttrice Silvia Toffanin che intervisterà l’attrice spagnola Rocìo Muñoz Morales. Sempre molto riservata sulla sua vita privata, Rocìo parla per la prima volta della storia d’amore con il collega Raoul Bova: “Mi sento fortunata. E’ bello condividere la vita con una buona persona. Raoul ha un cuore bello” afferma.

Gli outfit degli ospiti e di Silvia Toffanin a Verissimo.

Ospite di Silvia Toffanin Gemma Galgani, la regina indiscussa del trono over di Uomini e Donne, la dama torinese che sembra proprio non riuscire a dimenticare il suo grande amore Giorgio Manetti. Per la tronista over il look è sobrio ma elegante: giacca di seta azzurra in completo con pantalone dal taglio classico bianco. Sembrerebbe un tailleur spezzato formato da giacca e pantalone, ma c’è la nota casual di una blusa celeste dalla fantasia ipnotica.

Spazio a L’Isola dei Famosi con l’intervista a Nadia Rinaldi, ultima naufraga eliminata dal reality. Nadia predilige un look colorato formato da abito aderente a lunghezza ginocchio e soprabito dello stesso tessuto e soprattutto dello stesso colore: un primaverile ed appariscente arancione.

Tra gli altri ospiti Ron, l’artista che a Sanremo 2018 ha ricevuto il premio della critica Mia Martini con il suo brano “Almeno pensami”, scritto da Lucio Dalla. A Verissimo, inoltre, l’irresistibile duo comico formato da Ficarra & Picone, e Max Giusti con la sua vittima preferita in tema di imitazioni Cristiano Malgioglio.

Ad accogliere tutti questi artisti Silvia Toffanin che sembra voler anche lei salutare già la primavera con un romantico abito rosa acceso stretto in vita e maniche lunghe a sbuffo, e ad incorniciare il viso una sorta di foulard rosa sempre facente parte dell’abito.

