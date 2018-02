Le ultime anticipazioni e ospiti del nuovo appuntamento di Verissimo su Canale 5. Nella puntata di oggi, sabato 17 febbraio, alle ore 16.10, su Canale 5 nel salotto di Silvia Toffanin. Tra gli ospiti di Verissimo ci sarà anche Gemma Galgani, la protagonista indiscussa del trono over di Uomini e Donne.

Gemma Galgani, la dama torinese del trono over di Uomini e Donne, non riesce proprio a dimenticare Giorgio Manetti. I fan della coppia, recentemente, avevano sperato in un loro ritorno di fiamma, complice una cena dove aveva fatto intravedere, per qualche momento, una nuova possibilità per la Galgani di riconquistare il ‘gabbiano’. Invece nulla di fatto, e così Gemma continua a conoscere e frequentare altri uomini ma con cui chiude sempre, continuando a sperare con Giorgio, nonostante le abbia dato un grande dispiacere comunicandole che non torneranno mai più insieme.

Gli altri ospiti presenti nel salotto di Verissimo.

Tra gli altri ospiti presenti nel salotto di Silvia Toffanin, ci saranno Ron, cantante che a Sanremo 2018 ha ricevuto il premio della critica Mia Martini con il suo brano “Almeno pensami”, scritto dal grandissimo artista scomparso, Lucio Dalla. A Verissimo, ci saranno, inoltre, il duo comico formato da Ficarra & Picone, l’attrice spagnola e compagna di Raoul Bova, Rocìo Muñoz Morales e il mitico Max Giusti con una delle sue imitazioni di Cristiano Malgioglio. Poi, per lo spazio dedicato a L’Isola dei Famosi vi sarà l’intervista a Nadia Rinaldi, eliminata dal reality, secondo delle voci in studio sarà accompagnata dal figlio Riccardo.

