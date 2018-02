Anticipazione intervista di Rocio Munoz Morales a Verissimo. Nella puntata di oggi, sabato 17 febbraio 2018, di Verissimo tra gli ospiti ci sarà Rocio Munoz Morales, dove racconterà per la prima volta alcuni aspetti della sua relazione d’amore con l’attore Raoul Bova.

Verissimo: l’intervista a Rocio Munoz Morales.

Nel salotto del talk show, Verissimo, condotto da Silvia Toffanin, in onda oggi pomeriggio su Canale 5 alle 16,verrà mostrata l’intervista fatta a Rocio Munoz Morales. Alla domanda, Cosa ha fatto scattare la scintilla? ha detto la Morales: “E’ stato l’incontro tra due persone, con le loro ferite. Quando ho incontrato Raoul ero in un momento in cui provavo molto dolore perché uscivo da un rapporto che mi faceva stare male da tempo”. Ha poi continuato: “Mi sento fortunata. E’ bello condividere la vita con una buona persona. Raoul ha un cuore bello“.

Riguardo agli inizi della sua relazione con Bova e gli attacchi mediatici subiti, Rocio ha dichiarato alla Toffanin: “Ho avuto un momento di difficoltà, sentivo che quello che stavo subendo era ingiusto. Mi ha ferito essere giudicata a prescindere, senza sapere nulla di me, dei sentimenti che vivevo”. Poi ha aggiunto: “Come si fa a gestire quello che uno prova, è impossibile“.

L’amore tra lei e Raoul? E’ nato per sanare dei tormenti, ha risposto: “E’ stato l’incontro tra due persone, con le loro ferite. Quando ho incontrato Raoul ero in un momento in cui provavo molto dolore perché uscivo da un rapporto che mi faceva stare male da tempo“. Ha poi continuato: “La nostra è stata l’unione di due anime che si capiscono. Ci ha legato da subito la fede e l’amore per la natura“.

© RIPRODUZIONE RISERVATA