Albano e Loredana Lecciso, le ultime news. La sorella di Romina Power, parla del “triangolo” tra l’ex moglie di Al Bano, il cantante di Cellino San Marco e Loredana Lecciso. Albano Carrisi è al centro del gossip per le incomprensioni con Loredana Lecciso, nate a causa della vicinanza artistica di Romina power, ex moglie del cantante. A parlare della vicenda al settimanale Di Più è la sorella di Romina, Taryn.

L’intervista alla sorella di Romina Power e la sua opinione sullo strano triangolo creatosi.

A detta della sorella della Power, Albano dovrebbe decidersi a dire con quale delle due donne intende stare. Taryn ha precisato che, dopo i concerti, era lei a passeggiare con sua sorella, non il cantante e che, se tra loro vi fosse stato qualcosa di più, si sarebbero sicuramente visti.

Con queste parole la sorella della Power sembra voler tranqullizzare Loredana Lecciso che si è allontanata dal mese di dicembre dalla residenza di Albano a Cellino San Marco. A detta di Taryn, la Lecciso avrebbe dovuto farsi sposare prima dall’artista, senza attendere oltre. Romina non avrebbe gradito il contenuto dell’intervista alla sorella apparsa su Di Più e si sarebbe schierata contro il settimanale sui social, con una emoticon che esprime il suo dissenso; forse laa cantante non crede che quelle parole siano da attribuire alla sorella.

Per il momento, Al Bano Carrisi ha deciso di non esporsi, non prendendo alcuna posizione, nè in favore di Loredana, nè in favore di Romina. La Lecciso a Domenica Live ha sottolineato come il non prendere posizione del suo compagno possa essere frainteso o strumentalizzato, ma ha speso belle parole nei suoi confronti, apprezzandolo come persona e come padre dei suoi figli. Dato che la Lecciso non ha mai negato di provare un forte sentimento nei confronti del suo compagno, è aperta la strada ad una riconciliazione tra i due.

