Amici 2018 Ed. 17: gli eventi più importanti della puntata di ieri, sabato 17 febbraio 2018. Nella puntata di Amici di ieri, sabato 17 febbraio 2018, ci sono stata molte le novità nella preparazione al serale. L’artista ospite della puntata andata in onda ieri è stato Tom Walker, che ha cantato la sua hit: “Leave a light on”. Maria de Filippi ha consegnato al cantante il disco di platino. L’altra ospite della puntata è stata Emma, che ha promosso il suo nuovo album “Essere qui”ed il suo tour.

Maria nella puntata di ieri ha letto alcune critiche fatte nei giorni passati da Zerbi e Di Francesco ai Black Soul Trio. Dopo la messa in onda del filmato della proposta al frontman Matteo da parte del professor Di Francesco che gli ha assegnato “Miserere”, da eseguire come solista, i componenti della band, in seguito alla titubanza del frontman se accettare o meno il compito, si sono fatti da parte e ne è seguita una discussione. Alla fine Matteo è rimasto l’unico componente della band ed è entrato in studio da solista a sostenere l’esame. Dopo l’esibizione Matteo resta nella scuola.

La conduttrice ha aperto il televoto per la classifica di gradimento. Alla chiusura, al primo posto c’è Einar che si salva dalla sfida immediata. Nella la gara a squadre la prima prova è vinta dalla squadra del Ferro per 1 a zero. Nella seconda prova dopo le esibizioni di canto il risultato è 1 ad 1. Nella terza prova si ha Daniele contro Orion. Il primo esegue il passo a tre della Peparini con Sebastian e Giuseppe su “Habibi”. Orion balla il passo a cinque di Goodson con GianMaria, Angelo, Gabriele e Sebastian su “Black cat, white cat”. Vince la squadra del Fuoco.

Amici 2018 Ed. 17: una novità per il serale.

Maria De Filippi ha parlato del serale di “Amici” ed ha spiegato che l’anno scorso Giuliano Peparini le aveva chiesto, in base ai tanti impegni che aveva, di non rifare il direttore artistico del serale. Luca Tommassini è entrato in studio e Maria ha ufficializzato la sua presenza al serale di Amici in qualità di neo direttore artistico.

