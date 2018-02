C'è posta per te: l'emozionante puntata di ieri, sabato 17 febbraio 2018

C’è Posta Per Te: ospiti Marco Bocci e Laura Chiatti. Ieri sera è andata in onda un’altra puntata di “C’è Posta Per Te”, programma del sabato sera di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Nella trasmissione di ieri, 17 febbraio 2018, sono intervenuti gli attori Marco Bocci e Laura Chiatti per fare una sorpresa a Carla, su richiesta dei figli Alice e Riccardo.

La coppia di attori, felicemente sposata, ha infuso coraggio a Carla che ha subito la perdita del marito per una malattia e si è chiusa in sé stessa. Marco e Laura hanno voluto donare alla loro fan una collanina con l’immagine della Sacra Famiglia. Dopo la lettura della lettera degli figli nella quale sono state ripercorse le varie fasi della malattia del padre, Alice e Riccardo hanno chiesto alla madre di andare avanti, chiaramente con il loro supporto.

A C’è Posta Per Te arrivano Ermal Meta e Fabrizio Moro.

Dopo una una storia divertente che vede protagonista Francesca, una pimpante signora in cerca, senza fortuna, dei suoi amori di gioventù, è la volta della vicenda toccante di Giuseppe che chiede vuole ringraziare la sua sua famiglia per essergli stato vicino durante il lungo periodo della sua malattia ed i cicli di chemioterapia. A supportare Giuseppe nella sorpresa ai suoi cari arrivano Ermal Meta e Fabrizio Moro, vincitori dell’ultimo Festival di Sanremo con “Non mi avete fatto niente”. Il pubblico ed i cantanti si emozionano al racconto della storia dell’uomo, che ha scritto una lettera alle figlie ed alla moglie.

