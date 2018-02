Guida tv completa di stasera domenica 18 febbraio 2018: tutti i programmi televisivi in prime time di Rai 1, Rai 2, Rai 3. Ecco le ultime anticipazioni e news di questa domenica, sulla prima serata delle tre reti nazionali: su Rai 1 verrà trasmessa la trasmissione Che tempo che fa, la trasmissione di intrattenimento di Fabio Fazio. Su Rai 2 andrà in onda la serie tv N.C.I.S. con l’episodio Exit strategy.

Su Rai 3 andrà in onda la trasmissione Amore criminale – storie di femminicidio, che quest’anno sarà condotto da Veronica Pivetti, con otto nuove puntate. Dopo Camila Raznovich, Luisa Ranieri, Barbara De Rossi e Asia Argento, è Veronica Pivetti a raccogliere l’impegno di testimonial femminile nella lotta contro la violenza sulle donne che la trasmissione conduce sin dalla prima edizione.

Nell’anteprima Matilde D’Errico intervisterà Consuelo, un avvocato specializzato in temi legati alla violenza. Consuelo è stata vittima di maltrattamenti e stalking: appena uscita da un matrimonio e con un figlio di pochi anni in affidamento, conosce Marco e in lui pensa di aver trovato l’uomo con cui costruire una nuova famiglia. I due presto vanno a convivere e fanno progetti, e sembra andare tutto per il meglio. Ma quando Consuelo rimane incinta nuovamente, il comportamento di Marco cambia: l’uomo inizia a diventare possessivo, non consente alla compagna di allontanarsi da casa e la allontana dai familiari, comincia a rifiutare la presenza del primo figlio di Consuelo, e addirittura verso la fine della gravidanza, Marco tenta di strangolarla. Consuelo corre a fare denuncia dai carabinieri e trova ospitalità in una casa rifugio. Marco, non accettando la separazione, inizia a perseguitare Consuelo e in alcune occasioni arriva ad appostarsi davanti la casa rifugio. I Carabinieri, per questo e altri comportamenti persecutori, lo arrestano nel gennaio del 2016.

Guida tv di stasera, domenica 18 febbraio 2018: le ultime news e anticipazioni sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7.

Scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time di stasera, domenica 11 febbraio 2018. Su Retequattro, alle ore 21:15, andrà in onda il film Die hard – Duri a morire. John McClane è separato dalla moglie e molto legato alla bottiglia. Un giorno, un uomo che si fa chiamare Simon inizia a piazzare bombe per la città, sfidando John a fermarlo. Ad aiutare McClane un socio è Zeus, elettricista di Harlem.

Su Canale 5 vedremo la serie tv Furore – Capitolo secondo. Sofia Fiore, dopo la morte del marito, è riuscita a rifarsi una vita, gestendo insieme al giovane Vito Licata la sua impresa di costruzioni. Vito e Saro Licata si sono riconciliati e hanno superato i loro contrasti. Le due sorelle di Sofia, Marisella e Giuseppina, non sono riuscite a togliersi dalla testa i fratelli Licata.

Su Italia 1 andrà in onda il programma Le Iene Show. Stasera La7 trasmetterà il programma di Massimo Giletti Non è l’Arena.

