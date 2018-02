Tensioni ed incidenti in Honduras sull’Isola dei Famosi 2018: Rosa ed Alessia ai ferri corti, Filippo si denuda davanti a Bianca. La show girl e l’ex tronista si sono ritrovare sull’isola del Peor e gli animi si sono subito surriscaldati.

L’incendio della capannina sull’isola del Peor e la lite tra Mancini e Perrotta.

A determinare la furiosa lite tra le due donne l’incendio che ha distrutto la capanna dei naufraghi. Rosa, per non far spegnere il fuoco, ha ravvivato troppo la fiamma. Nel giro di pochi istanti è divampato un incendio che ha distrutto la capanna del gruppo dei peggiori. Da qui la furibonda lite tra le due naufraghe con Alessia Mancini che ha incolpato la salernitana: “Se una cosa non sei capace di farla non la fai”. La Perrotta ha replicato immediatamente: “Non sono il tuo soldatino. La devi finire con quest’aria da maestrina, mi togli l’aria! A te piace stare in un gruppo con persone che puoi comandare a tuo piacimento”.

Sull’isola del Mejor clima decisamente diverso con Filippo Nardi sempre più vicino a Bianca Atzei. Quest’ultima ha richiamato il compagno sull’outfit utilizzato per andare a pescare. Filippo ha spiegato che l’alternativa era andare in acqua nudo. ‘Se vuoi lo faccio’. Bianca Atzei ha accettato la sfida e il naufrago si è immerso in mare completamente nudo con l’artista visibilmente imbarazzata che ha sentenziato: “Sei scemo”.

Le anticipazioni della quinta puntata de l’Isola dei Famosi in onda martedì 20 febbraio 2018.

Martedì 20 febbraio 2018 su Canale 5 andrà in onda la quinta puntata de L’Isola dei Famosi 2018 edizione 13. Un altro naufrago sarà eliminato e dovrà abbandonare il reality show. In nomination ci sono Amaurys Perez, Filippo Nardi e Franco Terlizzi. Al momento stando ai sondaggi circolanti sul web, lo sfavorito sarebbe Franco Terlizzi, il concorrente scelto tramite Saranno Isolani. Tra le Favorite dal pubblico invece ci sono Francesca Cipriani ed Alessia Mancini.

