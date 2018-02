Il daytime dell’Isola dei Famosi 2018: liti in corso tra Alessia e Rosa. Un nuovo giorno inizia sull’Isola dei Famosi 2018. Vediamo cosa stanno facendo i naufraghi nelle ultime ore con il nostro daytime. Sull’Isola Peor i naufraghi fanno i turni per mantenere acceso il fuoco. A fare il turno di notte sono state Rosa Perrotta e Francesca Cipriani. La Cipriani, al risveglio, sembra molto provata dal turno di notte, e, nel tentativo di alimentare il fuoco, fa divampare un incendio che distrugge la capanna. Al mattino, Rosa prova a sistemare la capanna, ma interviene Alessia Mancini, che inizia a dare delle direttive su come fare a sistemare la capanna.

Tra Alessia e Rosa si accende una discussione: a Rosa non scende già il modo di fare di Alessia, che è abituata a dare direttive sul cosa fare, mentre Alessia ribatte che se Rosa non vuole stare con lei, può tranquillamente evitarla.

La malinconia di Amaryus: il daytime dell’Isola dei Famosi 2018.

sull’Isola dei Famosi 2018 Amaurys Perez ha vissuto dei momenti di malinconia e di sconforto. Ad Amaurys mancano molto i suoi figli Gabriel, Christian e Daisy, sono troppi i giorni che non li vede. Amaurys si sfoga con Marco Ferri, e confessa che in 10 anni di matrimonio con Angela non sono mai stati così tanto tempo separati. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità sull’Isola dei Famosi 2018 Ed. 13.

© RIPRODUZIONE RISERVATA