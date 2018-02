Linea Verde, anticipazioni della puntata domenica 18 febbraio 2018. Oggi, domenica 18 febbraio 2018, andrà in onda, su Rai 1 alle 12 20, il programma “Linea Verde“, condotto da Patrizio Roversi e Daniela Ferolla. Protagonista della puntata le bellezze dell’Umbria e la scoperta dell’agricoltura del futuro.

Linea Verde, oggi domenica 18 febbraio 2018: alla scoperta di Perugia.



I conduttori di Linea Verde, Patrizio Roversi e Daniela Ferolla, ci porteranno alla scoperta della regione Umbria e ci racconteranno tutti gli aspetti dell’agricoltura del futuro, grazie agli studenti di Agraria. Ovvero saremo guidati alla scoperta dell’Agrifuturo a cura di giovani, determinati, innovativi che ci proporanno le loro soluzioni future per un’agricoltura più sostenibile. Da loro, che saranno il futuro impareremo come dirigere le stalle e i campi dei nonni e dei genitori. Ci porteranno alla scoperta del significato di cooperazione e di come sia importante fare rete.

Inoltre impareremo, come sia fondamentale apprendere dal passato per imporsi sui mercati del futuro. Poi Patrizio Roversi e Daniela Ferolla ci porteranno alla scoperta della città di Perugia, dove visiteremo la sede dell’Università di Agraria. Essa è stata costruita su un ex monastero benedettino dove all’interno vi è una delle chiese più affrescate del mondo da Caravaggio, Perugino e tanti altri ancora. Poi ci porteranno anche alla scoperta di Deruta con il suo artigianato di ceramiche molto famoso. Al termine della puntata saremo accompagnati a tavola da Daniela Ferolla e Patrizio Roversi.

