Papa Francesco, l’Angelus di oggi domenica 18 febbraio 2018 in Piazza San Pietro. Come di consueto, il Pontefice oggi celebrerà l’Angelus in Piazza San Pietro, trasmesso in diretta su Rai 1 alle 12 grazie al collegamento con il programma A sua immagine, che oggi, in occasione della festa di San Valentino racconterà l’amore. È possibile definire la parola “amore”? Quale è la sua vera natura? La gelosia fa parte dell’amore? L’amore salva?

A partire da queste domande, si cercherà di camminare alla ricerca di risposte sulla questione più importante della vita. Perché l’amore è un grande viaggio e tutte le storie sono storie di amore. In studio Lorena Bianchetti intervisterà Davide Rondoni, poeta e scrittore che ha pubblicato il libro “L’amore non è giusto”, don Paolo Gentili, direttore dell’Ufficio per la Pastorale della famiglia della Cei e Laura e Marco, tra le prime giovani coppie sposate da Papa Francesco.

La messa domenicale dalla Cattedrale di Vigevano (PV) e l’Angelus di Papa Francesco di oggi domenica 18 febbraio 2018.

Paolo Balduzzi sarà in collegamento da Vico del Gargano (Fg), conosciuto come il paese dell’amore, per raccontare i festeggiamenti e le tradizioni legate a san Valentino, di cui si celebrano i 400 anni come patrono. Alle 10.55 la linea passerà alla Santa Messa, come sempre in onda in diretta su Rai1. La celebrazione eucaristica di questa settimana verrà trasmessa dalla Cattedrale di Vigevano (PV), la regia della ripresa televisiva sarà di Simone Chiappetta, mentre il commento sarà di Orazio Coclite. Alle 12.00 ci sarà, come ogni domenica, il consueto Angelus recitato da Papa Francesco in piazza San Pietro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA