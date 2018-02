I risultati degli anticipi della 25esima giornata di Serie A giocatisi sabato 17 febbraio 2018. L’Inter sembrava essersi sbloccata dalla serie infinita di pareggi ed ecco che arriva una brutta sconfitta: l’Inter perde 2-0 a Marassi contro un Genoa da applausi, trascinato da Pandev. Decidono una goffa autorete di Ranocchia e un gol di Pandev. Spalletti incassa il terzo ko in campionato. La Roma invece vince contro l’Udinese per 2 a 0, e in questo modo si è ripresa il terzo posto in classifica e lunedì, in caso di vittoria, può scavalcarlo anche la Lazio, spingendo i nerazzurri fuori dalla zona Champions.

Serie A: la Roma viene trascinata dal turco Under, l’Inter mostra seri problemi in difesa.

La Roma è stata trascinata dalla forza dirompente di Cengiz Ünder: il piccolo turco in tre partite ha segnato quattro gol, ha fatto un assist, e soprattutto ha dato corsa, sangue e gol all’anemico attacco giallorosso. Anche ieri, contro l’Udinese, è stato lui a compensare gli errori di El Shaarawy e l’assenza sotto porta di Dzeko, che ormai gioca troppo spesso lontano dall’area. Ünder ha messo così la firma su tre punti che valgono il terzo posto. Per mercoledì contro lo Shakhtar servirà però il meglio non solo da lui ma da tutta la Roma. Conquistare i quarti di Champions sarebbe un traguardo importantissimo per i giallorossi anche se ovviamente resta indispensabile per il club arrivare tra le prime quattro in campionato.

Arrivare tra le prime quattro squadre in campionato è invece un obiettivo che si allontana per l’Inter. Le assenze di Icardi e ieri anche di Perisic hanno sottolineato i problemi della squadra. Il Genoa ha vinto con merito sfruttando gli errori della difesa interista che ha cominciato a balbettare. Bisognerà vedere se Lisandro Lopez e soprattutto Rafinha, daranno a Spalletti quello che cerca.

A Verona invece con i gol di Giaccherini e Inglese il Chievo ha battuto 2-1 il Cagliari, ritrovando la vittoria dopo aver messo in fila 7 sconfitte nelle ultime 8.

Le altre partite della 25esima giornata di serie A che si giocheranno domenica 18 febbraio 2018.

Alle 12.30 di domenica 18 febbraio 2018 c’è il derby Torino-Juventus, alle 15 Benevento-Crotone, Napoli-Spal, Bologna-Sassuolo, alle 18 Atalanta-Fiorentina, alle 20.45 Milan-Sampdoria. La 25esima di campionato si concluderà lunedì sera 19 febbraio 2018 alle 20.45 con Lazio-Verona.

Il Napoli capolista ha un impegno non proibitivo contro la Spal e saprà già il risultato del derby di Torino. Nel Torino contro la Juve, Burdisso sarà ancora titolare. Le milanesi incrociano le genovesi. Milan senza Kessié, squalificato. Al suo posto Montolivo o Locatelli. Inter senza Miranda, Icardi e Perisic. Altro derby in programma è quello tra Bologna e Sassuolo, entrambe alla ricerca di punti preziosi. Ultimissima spiaggia per il Benevento che sarà impegnato contro il Crotone.

