Le anticipazioni de Il Segreto, le trame e le puntate del 19, 20, 21, 22 e 23 febbraio 2018. Inizia oggi una nuova settimana in compagnia della soap spagnola Il Segreto, con un doppio appuntamento pomeridiano e serale. Scopriamo quali sono le anticipazioni ufficiali di questa settimana dal 19 al 23 febbraio 2018. Matias e Beatriz continuano ad incontrarsi clandestinamente, ma Emilia inizia a sospettare che il figlio frequenti la sua ex fidanzata. Matias, messo sotto pressione dalle domande di Emilia, confessa che il disegno delle more è un regalo di Beatriz, ma spiega che è solo un regalo d’addio.

Matias e Beatriz, così, continuano a vedersi, e stanno insieme anche in un pomeriggio in cui il cielo minaccia tempesta. L’ignara Marcela, vedendo il cielo uggioso, esce per avvertire Matias del temporale: vuole riportarlo a casa all’asciutto, ma mentre si dirige verso il Burrone delle Aquile rimane intrappolata dal un albero caduto.

Le anticipazioni de Il Segreto: Cristobal chiuso in manicomio.

Le anticipazioni de Il Segreto rivelano che la piccola Belen è entrata nel cuore di tutti, ma presto è ora, per la piccola, di andare via. Dionisia, la zia, viene a prendere la bambina, e Camila chiede a Nicolas di fare una foto ricordo.

Cristobal, intanto, secondo le anticipazioni de Il Segreto, non intende rivelare dove ha nascosto la bomba. Raimundo, però, capisce che si trova nella stanza di Donna Francisca. Tutti vengono fatti uscire fuori, ma l’esplosione colpisce Saul e suo fratello Prudencio. Il dottor Zabaleta ordina che i due vengano portati alla villa in modo da poterli curare come si deve, ma le loro condizioni appaiono subito molto gravi. Cristobal viene arrestato e, su richiesta di Francisca, viene portato alla villa. La matrona fa portare l’ex intendente nello stesso manicomio in cui è rinchiusa zia Eulalia.

