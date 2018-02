Il daytime dell’Isola dei Famosi 2018 di oggi, 19 febbraio 2018: la scelta di Marco. Un’altra settimana di permanenza inizia per i naufraghi dell’Isola dei Famosi 2018. Scopriamo cosa accade in queste ore con il nostro daytime. Sull’Isola Mejor arriva un comunicato per Marco Ferri, il Mejor della settimana. Sull’Isola arriva una barca che contiene alcuni beni: della pasta, delle uova, delle patate, delle arance ed una yucca. Marco Ferri è messo davanti ad una scelta: deve decidere se lasciare una parte della ricompensa ai compagni dell’Isola Peor o no. Marco decide di dividere il bottino con i compagni che questa settimana si trovano sull’Isola Peor. I naufraghi dell’Isola Mejor decidono di tenere per sé uova, patate e yucca, mentre la pasta e le arance andranno ai compagni Peor.

Pasta e arance per i Peor: il daytime dell’Isola dei Famosi di oggi, 19 febbraio 2018.

Sull’Isola Por, grazie alla decisione di Marco Ferri, presto giunge una cassa con il contenuto della ricompensa proveniente dall’Isola Mejor. L’Isola mette una condizione: se è vero che il contenuto della cassa va ai naufraghi Peor, è anche stabilito che Alessia, la peggiore della settimana, non potrà usufruire del succulento bottino. I naufraghi di entrambe le Isole sono contenti. Il menù, per oggi, è molto più vario del solito pranzo a base di cocco, riso o al massimo pesce, ed i naufraghi sono soddisfatti, anche se la fame non è saziata. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità sull’Isola dei Famosi 2018 Ed. 13.

