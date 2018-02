Anticipazioni e news della quinta puntata dell’Isola dei Famosi. Domani, martedì 20 febbraio 2018 su Canale 5 andrà in onda la quinta puntata de L’Isola dei Famosi 2018 edizione 13. Potremmo assistere al quarto ritiro dal reality di un naufrago, dopo quello della fashion blogger Chiara Nasti, quello di Francesco Monte, tornato in Italia per difendersi dalle accuse di Eva Henger e quello della scorsa puntata di Craig Warwick dovuto ad un’infortunio.

Isola dei Famosi 2018: chi sarà il naufrago che abbandonerà il reality?

Il naufrago Amaurys Perez, ex pallanuotista, appare sul punto di crollare e di abbandonare l’Isola dei famosi. Sembra molto turbato, e più volte ha ripetuto di sentire la mancanza della moglie e dei figli. Perez, inoltre, questa settimana è in nomination, e domani durante la diretta, potrebbe decidere di lasciare il reality indipendentemente dal risultato del televoto. Infatti, come lui stesso ha dichiarato: “Non importa come andrà questa nomination male che vada potrò tornare ad abbracciare mia moglie ed i miei figli”.

Gli ultimi rumors sull’Isola dei Famosi hanno rivelato che Francesco Monte potrebbe ritornare in Honduras. Tale ipotesi è stata lanciata anche dalla conduttrice, del reality show “L’isola dei Famosi”. Alessia Marcuzzi la scorsa settimana, ha caldeggiato il ritorno del naufrago per fare una sorpresa a Paola Di Benedetto. Infatti, la Marcuzzi aveva detto in diretta: “Io Francesco lo vedrei bene di nuovo in Honduras Non come concorrente ma almeno come ospite per fare una sorpresa a Paola“. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità sull’Isola dei Famosi 2018 Ed. 13.

