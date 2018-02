Isola dei famosi: news ed anticipazioni della puntata di domani, martedì 20 febbraio 2018

Isola dei Famosi 2018: ultime news. La scorsa settimana nel corso del serale dell’Isola dei famosi 2018, la conduttrice dello show, Alessia Marcuzzi, ha intervistato Nadia Rinaldi, tornata in Italia dopo l’eliminazione. Domani sarà la volta di Cecilia Capriotti, che racconterà la sua avventura sull’isola e fornirà altri dettagli sul difficile rapporto con i compagni naufraghi. Nadia Rinaldi è stata intervistata da Valerio Staffelli di Striscia la notizia, sulla ben nota vicenda di Francesco Monte ed Eva Henger. L’attrice romana ha affermato:”Io non ho visto Monte comprare la droga. Conosco Eva, non ho mai detto che è una bugiarda. Se lei l’ha visto è giusto che continui la sua teoria come è giusto che Francesco si difenda, io non posso dire che fumava”.

Ma Staffelli non si è fermato qui: ha telefonato ad Eva Henger per chiederle se avesse intenzione di fare pace con Francesco Monte, come emerso da un servizio di Mattino Cinque. L’ex naufraga ha precisato:”Io non voglio ritrattare, ho detto la verità. Lui ha fumato la marijuana dentro la casa. Nel momento in cui Monte decidesse di chiedere scusa ai concorrenti ammettendo di aver fumato chiuderei qui la vicenda, ma lui non lo farà mai”. Cecilia Capriotti farà delle rivelazioni, aggiungendo particolari inediti sulla vicenda?

Isola dei famosi 2018: nuovi arrivi e probabili abbandoni.

Uno dei concorrenti più forti tra i naufraghi dell’Isola dei Famosi 2018 sembra sul punto di cedere. Amaurys Perez è profondamente in crisi per la lontananza dalla sua famiglia. Lo sportivo è in nomination assieme a Filippo Nardi e Franco Terlizzi. Secondo i sondaggi l’ex pugile risulterebbe il più votato dal pubblico e quindi sarebbe destinato ad abbandonare l’Honduras. Se così fosse, Amaurys, potrebbe decidere di abbandonare spontaneamente il gioco. Per risollevare le sorti della trasmissione la produzione starebbe pensando a nuovi arrivi vip sull’Isola. Secondo quanto rivelato da Emanuela Gentilin, conduttrice di “Ultime dall’isola” su La5, sarebbero in arrivo tre nuovi concorrenti.Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità sull’Isola dei Famosi 2018 Ed. 13.

