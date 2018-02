Oroscopo Paolo Fox, le previsioni dei segni di oggi a I Fatti Vostri. Oggi lunedì 19 febbraio 2018 andrà in onda una nuova puntata de I Fatti Vostri. In attesa di scoprire le nuove previsioni e l’oroscopo per i vari segni zodiacali, vi facciamo un breve riepilogo delle previsioni e della classifica di Paolo Fox svelata ieri domenica 18 febbraio 2018 nel programma di Rai 2 a Mezzogiorno in Famiglia.

Oroscopo Paolo Fox, la nuova classifica dei segni dal 18 al 26 febbraio 2018.

Al dodicesimo posto della classifica dei segni zodiacali svelata ieri da Paolo Fox a Mezzogiorno in Famiglia, valida dal 18 al 26 febbraio 2018, troviamo il segno della Vergine, all’undicesimo il Sagittario. La decima posizione va al segno della Bilancia. Nono posto per i Gemelli, ottavo per l’Ariete, settimo per il segno del Capricorno. Al sesto posto troviamo il Leone, al quinto l’Acquario, mentre in quarta posizione si collocano i Pesci. In zona podio al terzo posto c’è il segno del Cancro, al secondo il Toro ed in testa alla classifica si colloca lo Scorpione. L’appuntamento è per oggi lunedì 19 febbraio 2018 alle 12.30 su Rai 2 a I Fatti Vostri, con lo spazio dell’oroscopo di Paolo Fox e le previsioni dei segni zodiacali.

