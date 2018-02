Anticipazione nuova puntata trono classico di Uomini e Donne. Oggi, lunedi 19 febbraio 2018 andrà in onda su Canale 5 alle 14:45 nuova puntata di Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi. Scopriamo cosa accadrà durante la puntata del trono classico che verrà trasmessa.



Uomini e Donne, anticipazioni Trono Classico: puntata 19 febbraio 2018.

La puntata inizierà da Nicolò e si ritornerà a parlare, dopo il recall della scorsa puntata, della segnalazione ricevuta da una spettatrice riguardo Marta. La scorsa settimana, infatti, Gianni Sperti ha mostrato una serie di sms, la quale pare che Marta abbia trascorso una notte d’amore con un ragazzo. Nicolò subito dopo la puntata della scorsa volta è stato raggiunto in camerino da Marta, la quale ha provatro in tutti i modi di giustificarsi e di raccontare la sua versione dei fatti.

Dunque, il tronista non ha voluto ascoltarla e le ha chiesto di andare via dal programma. Nella puntata di oggi, secondo le anticipazioni, vedremo la corteggiatrice Marta che tornerà in studio per raccontare e spiegare ciò che accaduto. Dove dichiarerà che questa per lei è stata una settimana difficile in quanto ha ricevuto molte critiche e polemiche ed anche per la sua famiglia non è stato per niente facile. Marta, poi spiegherà la sua versione dei fatti ribadendo che si tratti di uno scherzo, ma nel momento in cui Nicolò chiede di contattare l’artefice di questo scherzo, lei si rifiuterà dicendo che non vuole tirare in ballo altre persone che non vogliono avere nulla a che fare con la tv. Si passerà poi a Mariano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA