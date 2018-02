Al Trono Classico, di Uomini e Donne nuova polemica tra Sara e Nilufar. Nella nuova puntata del Trono Classico di Uomini e Donne, chè andrà in onda oggi verrà mostrato un colpo di scena che coinvolge Lorenzo, Sara e Nilufar. Scopriamo cosa è accaduto.

Un nuovo colpo di scena al Trono Classico di Uomini e Donne.

Nella scorsa puntata, Lorenzo aveva deciso di dichiararsi a Nilufar, dicendo a Sara che ha provato belle emozioni con lei, ma crede che non sia ancora uscita del tutto dalla sua storia precedente con Nicola. Nonostante si sia dichiarato, Nilufar gli ha fatto capire che non si fida, ma ha deciso comunque di dargli una possibilità.

Sara ha organizzato un’esterna con Lorenzo, dove si è presentata con un vestito elegante. Poi si sono scambiati parole dolci e sguardi complici, e lui le ha confessato di non poter più reprimere i suoi sentimenti e così tra i due scatta un bacio passionale. Lorenzo ha detto a Sara prima di baciarla: “Non ce la faccio più”. Il gesto di Lorenzo ha scatenato l’ira di Luigi, che ha deciso di abbandonare il programma. Nel frattempo Nilufar ha accusato Lorenzo di essere un falso. Il ragazzo si è giustificato ribadendo di provare interesse per lei ma che quando vede Sara non capisce più nulla. Intanto Sara ha continuato la conoscenza pure con Nicolò Fabbrì, ex corteggiatore di Sabrina Ghio. Per lei Lorenzo non prova vero interesse. Nilufar esce poi con Giordano e Stefano, dove con quest’ultimo si è lasciata andare in un abbraccio. Mentre riguardo a Giordano nutre ancora dei dubbi.

