Le anticipazioni di È arrivata la felicità di domani mercoledì 21 febbraio 2018: i nuovi amori. Domani andrà in onda il secondo episodio della fiction Rai con Claudia Pandolfi e Claudio Santamaria È arrivata la felicità. Scopriamo quali sono le anticipazioni ufficiali. In casa di Alngelica ed Ornando non si parla d’altro che della festa di diciottesimo compleanno di Bea e Laura. I preparativi fervono, le ragazze sono euforiche, e Angelica e Orlando, per non guastare il buon umore, decidono di non dire nulla della malattia che ha colpito Angelica.

Orlando cerca di mostrarsi forte per Angelica, di starle vicino, ma per lui è molto difficile: teme di ripetere l’errore che fece da giovane, quando Enrico, l’amico con cui doveva partire per il viaggio post-maturità, si ammalò. L’uomo fa di tutto per nascondere le proprie paure, ma alla fine capisce che la cosa migliore è parlarne con Angelica. A Laura e Umberto, che si sono appena lasciati, accade qualcosa di inaspettato: Umberto passa un piacevole pomeriggio con Martina, mentre Laura rimane affascinata da Emanuele (detto Rimbaud), il nuovo arrivato nella loro classe.

La festa di Laura e Bea: le anticipazioni di È arrivata la felicità di domani 21 febbraio 2018.

Le anticipazioni di È arribata la felicità rivelano che pur di cambiare casa presto, Pietro vuole cominciare a risparmiare anche sulle piccole cose, mentre Rita è sempre più turbata dalla presenza di Luca e vorrebbe che lui entrasse il meno possibile nella vita sua e di Valeria.

Mentre fervono i preparativi per la festa delle ragazze, Angelica dice a sua madre che è malata e si dovrà sottoporre alla chemio. Giovanna affronta la cosa con forza e invita anche il marito Giuseppe a essere determinato e positivo. La sera della festa, Laura trova il protocollo dell’ospedale e Angelica è costretta a dire tutto anche alle gemelle, a Umberto e a Pigi, ma li invita a comportarsi normalmente e, soprattutto, a godersi la serata.

La festa all’inizio non sembra decollare, con i ragazzi che non ballano e gli adulti relegati nel privè. Laura è seduta su un divanetto con Emanuele, con cui si confida riguardo alla malattia della mamma, mentre Umberto acconta al suo amico Roberto di come abbia scaricato Martina e di quanto lei l’abbia presa male. Bea appare l’unica che fa finta di divertirsi e sorridere. Alla fine gli adulti decidono di intervenire e si lanciano in pista, rianimando la serata. A fine serata tutti tornano a casa contenti e rigenerati dalla forza e dall’energia di Angelica: Pietro realizza che la vita è una sola e merita di essere vissuta a pieno e promette a Nunzia che farà di tutto per comprare la loro casa dei sogni, mentre Laura e Umberto decidono di dire ai rispettivi genitori di non essere più una coppia.

