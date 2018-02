Guida tv completa di stasera martedì 20 febbraio 2018: tutti i programmi televisivi in prime time di Rai 1, Rai 2, Rai 3. Ecco le ultime anticipazioni e news di questo martedì sulla prima serata delle tre reti nazionali: su Rai 1 verrà trasmessa la prima puntata della seconda serie della fiction con Claudia Pandolfi e Claudio Santamaria È arrivata la felicità. Angelica non vive un momento sereno: non si sente bene, e si sottopone ad alcuni esami. La donna è molto preoccupata, ma decide di non dire niente a nessuno finché non saprà do cosa si tratta. Il suo comportamento, però, finisce inevitabilmente per insospettire Orlando. Angelica è schiva, distratta… Possibile che abbia un amante?

Su Rai 2 andrà in onda il programma Stasera tutto è possibile. Rai 3 alle 21:00 andrà in onda il programma di Bianca Berlinguer #Cartabianca.

Guida tv di stasera martedì 20 febbraio 2018: le ultime news e anticipazioni sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7.

Stasera scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time sulle reti Mediaset. Su Retequattro andrà in onda il film Special Forces – Liberate l’ostaggio. L’inviata di guerra in Afghanistan, Elsa Casanova, viene rapita da un gruppo di talebani e viene tenuta in ostaggio. I terroristi mettono in rete un video in cui viene fissata la data di esecuzione della donna. Il Governo francese manda sul posto una squadra speciale per una missione di salvataggio.

Su Canale 5 vedremo la quinta puntata del reality condotto da Alessia Marcuzzi L’Isola dei Famosi 2018. Su Italia 1 vedremo il film Harry Potter e l’ordine della fenice. Come tutte le estati Harry trascorre le vacanze a casa degli zii. Un pomeriggio, mentre si trova con il cugino Dudley, Harry subisce l’attacco di due Dissennatori. Il giovane mago riesce a respingerli, ma il suo Incanto Patronus non sfugge al Ministero della Magia. Harry è ancora minorenne e ai minorenni è proibito l’uso della magia di fronte ai babbani. Espulso da Hogwarts con effetto immediato, Harry dovrà al più presto presentarsi al cospetto del Ministro Caramel. Quale sarà la sua sorte? La7 propone il programma condotto da Giovanni Floris Di martedì.

© RIPRODUZIONE RISERVATA