Isola dei Famosi 2018: le ultime novità. Gli animi dei concorrenti dell’Isola dei famosi 2018 sono piuttosto accesi. La mancanza di cibo rende i vip irritabili e possono scoppiare liti per una ragione qualsiasi. Jonathan Kashanian e Giucas Casella hanno avuto una discussione. Casella ha rimproverato il ragazzo di prende le cose in maniera troppo rilassata e di essere lento. Jonathan ha rivelato in confessionale di essere rimasto male per il comportamento di Gucas, ma di volergli dare un’altra occasione. In fase di nomination, però, quest’episodio potrebbe costare a Giucas il voto di Jonathan.

Alessia Mancini e Rosa Perrotta sono ormai ai ferri corti ed i litigi tra le due donne sono all’ordine del giorno. Qualche naufrago comincia a manifestare insofferenza per questa situazione e potrebbe voler mandare a casa una delle due. Si vedrà nel momento delle nomination di questa sera, quali decisioni verranno prese dai vip.

Isola dei famosi 2018: anticipazioni della puntata di questa sera, martedì 20 febbraio 2018.

Questa sera andrà in onda una nuova puntata del serale dell’Isola dei Famosi 2018, condotto da Alessia Marcuzzi. In nomination ci sono Amaurys Pérez, Franco Terlizzi e Filippo Nardi. Uno dei tre questa sera abbandonerà il gioco. I naufraghi hanno affrontato la prova settimanale per decretare il Mejor e Peor. Jonathan dovrà sfidarsi con Paola Di Benedetto per evitare il titolo di Peor, mentre Simone Barbato e Rosa Perrotta lotteranno per diventare il Mejor. Stasera su Canale 5 scopriremo come andranno a finire le due sfide. Sono in arrivo nuovi naufraghi all’Isola dei famosi 2018. Stasera vedremo come la produzione ha deciso di inserirli nel gioco e conosceremo la loro identità. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità sull’Isola dei Famosi 2018 Ed. 13.

