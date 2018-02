Anticipazioni della quinta puntata dell’Isola dei Famosi. Stasera, martedì 20 febbraio 2018 su Canale 5 andrà in onda la quinta puntata de L’Isola dei Famosi 2018 edizione 13. Potremmo assistere al quarto ritiro dal reality di un naufrago, dopo quello di Chiara Nasti, Francesco Monte e quello della scorsa puntata di Craig Warwick dovuto ad un’infortunio.

Isola dei Famosi 2018: ecco chi è il naufrago che potrebbe lasciare il reality.

Amaurys Perez è sembrato sul punto di crollare e di voler lasciare l’Isola dei famosi e più volte ha ripetuto di sentire la mancanza della moglie e dei figli. Perez, inoltre, questa settimana è a rischio eliminazione, e stasera potrebbe decidere di lasciare il reality indipendentemente dal risultato del televoto. Il naufrago Amaurys Perez è in nomination insieme a Filippo Nardi e Franco Terlizzi, stasera rischia comunque l’eliminazione anche se è considerato uno dei favoriti per la vittoria finale.

Più volte ha dimostrato di essere un uomo fragile e di sentire la mancanza della propria famiglia ha infatti ammesso: “Non sentire i miei figli mi sta distruggendo, non sentire mia moglie mi sta distruggendo. Questo è il prezzo da pagare. Mi mancano da morire. Prima di partire avevo sottovalutato questa situazione“. E in vista della puntata di stasera, Amaurys Perez, ha dichiarato: “Non mi interessa come va. Nella peggiore delle ipotesi comunque torno a casa dai miei figli e torno a casa felice“. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità sull’Isola dei Famosi 2018 Ed. 13.

