Anticipazioni della quinta puntata dell’Isola dei Famosi. Stasera, martedì 20 febbraio 2018 su Canale 5 andrà in onda la quinta puntata de L’Isola dei Famosi 2018 edizione 13, condotta da Alessia Marcuzzi, affiancata in studio dai due opinionisti Mara Venier e Daniele Bossari. In collegamento troveremo come sempre l’inviato Stefano De Martino. In nomination ci sono Amaurys Pérez, Franco Terlizzi e Filippo Nardi. Uno dei tre questa sera lascierà il gioco. Cosa succederà stasera? Tra poco scopriremo chi abbandonerà il reality e se ci saranno nuovi ingressi. Scopriamo insieme le anticipazioni di stasera martedì 20 febbraio 2018.

In studio ci sarà anche Cecilia Capriotti, ultima naufraga ad essere stata eliminata, ospite insieme a Eva Henger e Nadia Rinaldi. Poi dovrebbero essere presentati due nuovi concorrenti che dovrebbero prendere inizio al gioco. La produzione, dell’Isola dei Famosi, inoltre, ha accolto l’appello di Giucas Casella di tentare un esperimento di ipnosi.

Potremmo assistere anche al quarto ritiro dal reality di un naufrago, dopo quello di Chiara Nasti, Francesco Monte e quello della scorsa puntata di Craig Warwick dovuto ad un’infortunio. Amaurys Perez è sembrato sul punto di crollare e di voler lasciare l’Isola dei famosi e più volte ha ripetuto di sentire la mancanza della moglie e dei figli. Il naufrago ha infatti ammesso: “Non sentire i miei figli mi sta distruggendo, non sentire mia moglie mi sta distruggendo. Questo è il prezzo da pagare. Mi mancano da morire. Prima di partire avevo sottovalutato questa situazione“. E in vista della puntata di stasera, Amaurys Perez, ha dichiarato: “Non mi interessa come va. Nella peggiore delle ipotesi comunque torno a casa dai miei figli e torno a casa felice“.

Poi tra le due naufraghe Alessia Mancini e Rosa Perrotta, entrambe sull’Isola dei Peor, sono arrivate ai ferri corti ed continuano litigare. Alcuni naufraghi hanno iniziato a manifestare insofferenza per questa situazione e potrebbero decidere di nominare una delle due stasera. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità sull’Isola dei Famosi 2018 Ed. 13.

