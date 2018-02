Stasera, martedì 20 febbraio 2018, in prima serata su Canale 5, condotto da Alessia Marcuzzi ed affiancata dagli opinionisti Daniele Bossari e Mara Venier, andrà in onda la quinta puntata de L’Isola dei Famosi 2018 edizione 13. I concorrenti in gioco attualmente sono 14, per loro sono già 29 i giorni trascorsi in Honduras, durante i quali oltre agli eliminati dal pubblico, vi sono stati anche i “rinunciatari” per cause di forza maggiore (Monte, Nasti, Warwick) ma martedì un altro naufrago sarà eliminato dal televoto e dovrà abbandonare il reality show. In nomination questa settimana ci sono Amaurys Perez, Filippo Nardi e Franco Terlizzi. Al momento stando ai sondaggi circolanti sul web, lo sfavorito con il 50% di “voti contro” sarebbe Franco Terlizzi, il concorrente scelto tramite Saranno Isolani.

Amaurys sente nostalgia di casa, Filippo sempre più vicino a Bianca, Franco finalmente inserito nel gruppo. Chi di loro sarà eliminato?

Questa sera sapremo quale dei concorrenti in nomination dovrà abbandonare il gioco. A rischio eliminazione Amaurys Perez ,Filippo Nardi o Franco Terlizzi. Secondo i sondaggi Filippo dovrebbe rimanere ancora in gara. Il pubblico sembra curioso di conoscere come andranno le cose tra lui e Bianca Atzei, visto che l’affinità tra i due concorrenti è sempre più evidente. Si vociferava che Amaurys potesse decidere di abbandonare il reality se non fosse scelto dal pubblico, visto è che è entrato in crisi per la lontananza dalla moglie e dai figli. Ma dopo che Bianca Atzei gli ha portato, dopo la prova per stabilire il Mejor e Peor della settimana, i saluti e l’incoraggiamento da parte del gruppo, il pallanuotista è parso molto rincuorato. Emanuela Gentilin, conduttrice di “Ultime dall’Isola” su La5, ha rivelato che entreranno in gioco tre nuovi concorrenti, per compensare i tre ritiratosi fuori orogramma. Dopo la prova settimanale, Jonathan Kashanian dovrà sfidare Paola Di Benedetto per non diventare il nuovo Peor. A Simone Barbato tocca, invece, contendersi il titolo di Mejor con Rosa Perrotta. Si prevedono nuovi momenti di tensione vista la guerra in atto tra quest’ultima ed Alessia Mancini. Martedì scorso scoppiò una polemica in diretta, proprio a causa di alcune parole pronunciate da Rosa.

