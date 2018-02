Anticipazione nuova puntata trono classico di Uomini e Donne. Oggi, martedì 20 febbraio 2018 andrà in onda su Canale 5 alle 14:45 nuova puntata di Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi. Scopriamo cosa accadrà durante la puntata del trono classico che verrà trasmessa.

Uomini e Donne, anticipazioni Trono Classico: puntata 20 febbraio 2018.

La puntata inizia con un’esterna sorpresa, sia Nilufar che Sara ricevono un invito misterioso. A inviare l’invito è Mariano che, vestito da cartomante, mostra dei tarocchi con le foto dei corteggiatori di entrambe le troniste e fa delle considerazioni su di loro. Poi si ritorna nello studio dove Gianluca si autoelimina perché non è stato portato in esterna. Nilufar dice che lo avrebbe fatto lei comunque in quanto tra loro non è scattata la scintilla. Poi in camerino Lorenzo parla con Sara. La tronista non accetta questa decisione, in quanto lo definisce finto. Il corteggiatore risponde di essere convinto della sua scelta. In studio Sara ribadisce la sua posizione.

Poi viene mostrata esterna di Nilufar con Lorenzo, i due si scambiano abbracci e in studio il corteggiatore si alza per darle un bacio. Poi parte esterna di Giordano e Nilufar, poi vengono spente le telecamere. Lorenzo chiede di ascoltare l’audio dei momenti senza telecamere, Giordano accetta e si sentono le parole di Giordano che esprime dubbi proprio su Lorenzo, in studio tra i due corteggiatori nasce una discussione. Poi si passa a esterna tra Sara e Luigi, che in studio poi afferma di aver sentito da lei dichiarazioni importanti. Poi esterna tra Sara e Nicolò Ferrari, ad a una sua domanda, lei risponde che uscirebbe con Lorenzo. Poi viene mostrata l’esterna di Nicolò Ferrari con Nilufar, lui le chiede se le darebbe fastidio se lui uscisse anche con Sara, la tronista risponde di si. In studio il ragazzo si emoziona, scoppia in lacrime ed esce dallo studio. Nilufar lo raggiunge per confortarlo. Poco dopo Nicolò rientra, Nilufar tra le lacrime legge sul cellulare un suo sfogo in merito a dei brutti commenti ricevuti sui social.

