Uomini e Donne, le ultime news su Tina Cipollari. Grandi novità in arrivo, per la prossima edizione del trono over di Uomini e Donne, la produzione del programma ha deciso di promuovere Tina Cipollari, storica opinionista di Uomini e Donne, a diventare la nuova tronista.

Uomini e Donne: Tina Cipollari da opinionista a tronista del trono over.

Tina Cipollari, ha chiuso in modo definitivo il suo matrimonio con il marito Chicco Nalli conosciuto più di 15 anni fa proprio nel programma Uomini e Donne. La vamp ha dichiarato durante la puntata trasmessa il 14 febbraio scorso di essere ritornata single e di essere di nuovo “disponibile”. La conduttrice Maria De Filippi ha dichiarato che sono aperti i casting per corteggiare Tina Cipollari. Coloro che fossero interessato a conoscere Tina potranno iscriversi regolarmente sul sito del programma e specificare di voler corteggiare la Cipollari. Poi la padrona di casa ha aggiunto che farà arrivare in trasmissione tutti quelli che faranno richiesta per corteggiarla, senza effettuare nessuna selezione nel casting, ma sarà subito selezionato per partecipare alla puntata.

Certamente, Tina avrà come pretendente, il signor Domenico che ogni occasione è giusta per rincorrerla per tutto lo studio, per braccarla e darle baci sulle labbra inaspettati. Sarà una nuova opportunità per Cipollari per ritrovare una nuova anima gemella com’è accaduto 15 anni. Se Tina Cipollari diventerà la nuova dama del Trono Over come reagirà Gemma Galgani? Tra le due donne, come ben noto, non c’è molta simpatia, molte sono state le discussioni che sono sfociate quasi a diventare una rissa.

