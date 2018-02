Eva Henger in un’intervista ha svelato un segreto che gli ha confidato Francesco Monte. Tra Eva Henger e Francesco Monte, dopo lo scoppio del caso “droga” su L’Isola dei Famosi, continuano gli attacchi. La Henger intervistata A Casa Signorini, non solo ha parlato del caso “cannagate”, ma ha svelato anche le confidenze segrete fatte da Francesco Monte.

Eva Henger ha raccontato che Francesco Monte aveva bisogno di sfogarsi e ha confidato quello che era successo dopo la fine del Grande Fratello Vip e della fine della sua storia con Cecilia Rodriguez. La Henger ha dichiarato: “Ha detto che è arrabbiato, però ha sentimenti per lei. Adesso non lo so, ma allora mi disse così. Ha detto che quando è uscita Cecilia dal Grande Fratello è andato a trovarla… e qui mi fermo! Non hanno fatto l’amore, però mi fermo perché non voglio coinvolgere nessun’altra persona in questa vicenda, già ho detto abbastanza troppo. Poi mi ha parlato di quel messaggio di cui hanno parlato anche loro, dove lei ha chiamato ‘gordo‘ e ha detto ‘Questa non mi è piaciuta, perché era una cosa intima tra di noi…‘.”.

La Henger, in riferimento alle accuse di “droga” fatte a Francesco Monte ha spiegato: “Quando glielo facevamo presente, lui se ne fregava! Dopo che ha fumato è diventato un’altra persona. Sono stata nominata perché gli ho detto ‘Basta, questa è droga!‘, mentre lui ha detto ‘No, è marijuana, non è droga!” e io ‘No, tu ti stai drogando tutto il giorno…‘, ma gliel’ho detto con molta gentilezza e con il sorriso…”.

