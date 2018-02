Guida tv completa di stasera mercoledì 21 febbraio 2018: tutti i programmi televisivi in prime time di Rai 1, Rai 2, Rai 3. Ecco le ultime anticipazioni e news di questo mercoledì sulla prima serata delle tre reti nazionali: su Rai 1 verrà trasmesso il secondo episodio di È arrivata la felicità 2.

In casa fervono i preparativi per i 18 anni di Bea e Laura, e Angelica e Orlando, per non guastare l’atmosfera, decidono di non parlare della malattia di Angelica. Orlando cerca di mostarsi forte per Angelica, di starle vicino, ma per lui è molto difficile: teme di ripetere l’errore che fece da giovane, quando Enrico, l’amico con il quale doveva partire per il viaggio post maturità, si ammalò. L’uomo fa di tutto per nascondere le proprie paure, ma, alla fine, capisce che la cosa migliore è parlarne con Angelica.

Su Rai 2 andrà in onda il programma di approfondimento sulle elezioni politiche 2018 Rai Parlamento Elezioni politiche 2018. Intervengono stasera: Lista del popolo per la Costituzione – Potere al popolo! – Italia agli italiani. Su Rai 3 alle 21:00 andrà in onda il programma di Federica Sciarelli Chi l’ha visto.

Guida TV, tutti i programmi tv di stasera, mercoledì 21 febbraio 2018 su Rai, Mediaset, La7.

Stasera sulle reti Mediaset, scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time. Su Retequattro andrà in onda il film Inside Man. Quattro persone, entrano nella Manhattan Trust. In pochi secondi prendono il controllo dell’edificio prendendo in ostaggio le persone che si trovavano al loro interno. La polizia entra subito in azione, ma non sarà un’operazione semplice.

Su Canale 5 vedremo la partita di Champions League Shakhtar Donetsk – Roma. Su Italia 1 andrà in onda il varietà Le Iene Show. La7 trasmetterà Bersaglio mobile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA