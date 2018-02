Il riassunto del quinto appuntamento della 13esima edizione de L’Isola dei Famosi 2018. Ieri, martedì 20 febbraio 2018, è andata in onda la quinta puntata in diretta de L’Isola dei Famosi, condotta da Alessia Marcuzzi, affiancata da Mara Venier e Daniele Bossari. La puntata cominciata con Alessia Marcuzzi, che in riferimento al servizio mandato in onda da Striscia la Notizia sul caso della droga ha detto: “Mi hanno chiesto di prendere una posizione […] Sono contraria all’uso delle droghe. Detto questo: le prove tangibili per adesso non sono prove visive. Quindi chiedo agli amici di Striscia di continuare le indagini, però noi qui non siamo un tribunale. Le persone si devono difendere nelle sedi opportune”.

La Marcuzzi, poi si è collegata con Stefano De Martino e i naufraghi in Palapa ed ha comunicato a Giucas Casella che può ipnotizzare Francesca Cipriani. Casella deve riuscire a farla buttare dall’elicottero senza la paura mostrata nella prima puntata. Se Giucas ci riesce sarà data una pizza a ciascun naufrago. Ben presto la Cipriani si addormenta tra le braccia del suo compagno d’avventura. Dall’elicottero, Giucas spiega che Francesca si trova in uno stato di veglia e lui appena pronuncerà “Pizzaaaa! Pizzaaaaa!” la Cipriani senza esitare si è tuffata in mare.

Una sorpresa speciale per Filippo Nardi.

I nominati ricevono una sorpresa in quanto rischiano di lasciare il gioco. Per Filippo Nardi, in studio c’è la ex compagna Benedetta, madre di Zack, quest’ultimo ha scritto una lettera per il padre: “Ciao babbo, ti ho visto giù di morale e questo mi ha provocato un certo fastidio […] Andartene in un posto lontano era quello che ti serviva, mi manchi e non poco ma riesci sempre a strapparmi un sorriso […]”.

Giucas Casella è costretto al lasciare il reality.

Alessia ha comunicato a Giucas che le sue condizioni non gli consentono di vivere più sull’Isola. Casella è infortunato ad una costola in barca, ma lui non indende lasciare: “Io sto bene”. Secondo il dottore della produzione, però, la decisione da prendere è quella di abbandonare il programma perché il naufrago necessita di assoluto riposo. Lui ha accettato, a patto di avere la possibilità di tornare in Honduras qualora la lastra non evidenzi nulla di grave.

Eliminazione della quinta puntata de L’isola dei Famosi.

La sorpresa per Amaurys è stata la moglie Angela che dallo studio ha letto il primo verdetto del televoto. Sono salvi, è rimangono in gioco Franco e Amaurys. E’ stato Filippo Nardi ad essere eliminato.

Isola dei famosi 2018: le nomination della quinta puntata.

Si è partiti da Marco Ferri e Francesca Cipriani che hanno nominato Franco. Rosa Perrotta ha nominato Bianca Atzei, mentre Amaurys Perez ha fatto il nome di Rosa. Elena Morali ha nominato Franco. Jonathan ha nominato Elena, Nino ha fatto nome di Paola, Bianca quello di Paola, Franco di Francesca. Poi Alessia ha nominato Paola, Paola invece ha fatto il nome di Bianca. Paola è stata il pejor della settimana e per lei c’è un ulteriore svantaggio: restare legata alla persona che ha nominato, ovvero la Atzei. Dunque, i nominati del gruppo sono Franco e Paola. Il mejor Simone ha nominato Nino. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità sull’Isola dei Famosi 2018 Ed. 13.

