Isola dei Famosi 2018: nuovi abbandoni in vista

Isola dei famosi 2018, Giucas Casella abbandonerà il gioco? Ieri sera è andata in onda un’altra puntata serale dell’Isola dei famosi 2018. Il mentalista Giucas Casella è stato protagonista assieme a Francesca Cipriani di un’insolita prova ricompensa:è riuscito a farla gettare in mare dall’elicottero senza alcuna esitazione, guadagnando così una pizza per ciascun concorrente. Ma questo non è tutto. A Giucas viene data la notizia che deve abbandonare l’Isola dei famosi 2018 per tornare in Italia, in quanto ha subito un infortunio, non grave, ad una costola.

Il medico che lo ha visitato ed ha esaminato le radiografie ha espresso parere negativo alla sua permanenza nel gioco. Dopo le vibrate protesta di Casella, Alessia Marcuzzi gli promette che una volta tornato in Italia, in caso di parere positivo del medico potrà tornare in Hounduras. Per Giucas una magra consolazione. In finire di puntata però, la conduttrice gli rivela che potrà effettuare i controlli medici direttamente in Honduras e solo allora saprà se potrà continuare la sua avventura nel reality. Nel frattempo Casella è stato sospeso e non ha potuto fare alcuna nomination. Dopo i controlli sapremo se anche lui subirà la stessa sorte di Francesco Monte, Chiara Nasti e Craig Warwick.

Isola dei famosi 2018: i nominati della settimana.

A seguito del televoto, Filippo Nardi ha lasciato l’Isola dei famosi 2018. I nominati della settimana sono Paola di Benedetto, Nino Formicola (Gaspare) e Franco Terlizzi. Martedì prossimo uno dei tre dovrà abbandonare l’Isola. Nel frattempo Paola, in quanto Peor dovrà rimanere legata tutta la settimana a Bianca Atzei che ha nominato.Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità sull’Isola dei Famosi 2018 Ed. 13.

