Mattino 5: frecciatine velenose di Vecchi nei confronti di Federica Panicucci!

Non sembrerebbe pace fatta fra Federica Panicucci e Francesco vecchi a Mattino 5. Dopo il fuorionda clamoroso, trasmesso da Striscia la Notizia in cui si è visto la Panicucci dire di tutto, in particolare frasi ingiuriose nei riguardi di Vecchi. la Panicucci si è poi scusata in diretta TV per le offese e Vecchi sembrava aver accettato il mea culpa della Panicucci e aver seppellito l’ascia di guerra, salvo poi lanciarle una frecciatina velenosa. “Cosa farò a settembre? Deciderà il direttore Claudio Brachino” ha dichiarato Vecchi. “Come sai mi sono scusata più volte con te. Più di così…” ha risposto la Panicucci.

La pace apparente tra Federica Panicucci e Francesco Vecchi a Mattino 5.

Federica Panicucci, nel corso di un fuori onda, si era scagliata contro il collega Francesco Vecchi: lo accusava di non rispettare i tempi televisivi e di “rubarle” il suo spazio. La conduttrice si è poi arrabbiata contro il giornalista dicendogliene di ogni, compresa la “minaccia” di non rivederlo a settembre (come se si facesse intendere che dalla prossima stagione, non l’avremmo più visto condurre al suo fianco).

Nel corso della stessa serata, i colleghi di Striscia la Notizia hanno trasmesso il fuori onda e la Panicucci, così come svelato poi intervistata da Valerio Staffelli durante la consegna del Tapiro D’oro, ha confidato di avere chiamato il collega già dopo pochi minuti dallo sfogo per scusarsi con Vecchi. Il giorno dopo Federica ha chiesto scusa al collega in diretta TV, durante la nuova puntata di Mattino 5.

Lui sembrava anche avere accettato di buon grado le scuse della collega. Ma la calma tra Francesco Vecchi e Federica Panicucci è durata pochissimo difatti oggi, durante Mattino 5, Vecchi ha lanciato una bella frecciatina. Dapprima sui social aveva spiegato che le “sorti” del suo futuro lavorativo, dipendano esclusivamente da Claudio Brachino e non certo dalla sua collega e poi, ha voluto ringraziare il pubblico per tutti i messaggi di affetto ricevuto in queste giornate. Dal canto suo, la conduttrice ha faticosamente mantenuto la calma, precisando: “Come sai mi sono scusata più volte con te. Più di così… Sono veramente mortificata e ne approfitto per ridirlo ora. Ma adesso cominciamo”.

