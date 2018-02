Anticipazione puntata del trono over di Uomini e Donne. Oggi, mercoledì 21 febbraio 2018 andrà in onda una nuova puntata del datingshow Uomini e Donne condotto da Maria De Filippi. Protagonisti indiscussi del Trono Over, come sempre, Gemma Galgani e Giorgio Manetti. Scopriamo cosa accadrà oggi nella puntata.

Uomini e Donne: Gemma Galgani soffre per le parole di Giorgio Manetti.



In studio parte il recall della scorsa puntata, con Gemma Galgani che si sfoga in camerino parlando di Tina, Anna e Giorgio. Poi la dama entra nello studio e inizia subito a discutere con Tina a cui partecipa anche Anna. Angelo dal parterre rivela che Anna gli ha comunicato, quando si frequentavano, che sospettava che tra Tina e Giorgio ci fosse una relazione. L’opinionista nega, chiedendo a Giorgio Manetti di confermare che tra loro non c’è mai stato nulla. Maria De Filippi, poi ritorna sull’intervista di Giorgio avvenuta qualche settimana fa, nella quale secondo Gemma, Giorgio avrebbe confessato di essere ancora innamorato di lei.

al termine della quale un giornalista del settimanale “Di più” invia a Gemma un file audio dell’intervista fatta Giorgio. In studio viene fatto ascoltare un pezzo dove si sente Giorgio che dice che l’ha amata a suo modo. La dama sostiene che lui abbia smentito l’intervista e questo è lo spunto di Tina per attaccarla. La conduttrice a questo punto sostiene che Gemma ha detto di sentire delle emozioni da parte di Giorgio nei suoi confronti. Il cavaliere nega e ritorna al suo posto e ribadisce a Gemma che non staranno mai più insieme. Poi Gemma piange dietro le quinte.

