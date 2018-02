L’ex tronista di Uomini e Donne, avrà un ruolo in Don Matteo 11. Don Matteo è una delle serie tv più seguite e amate dai telespettatori italiani, giunta all’undicesima edizione. Nella puntata in onda stasera, 22 febbraio 2018, vedremo come ospite speciale la partecipazione di Andrea Damante.

Andrea Damante guest star a Don Matteo 11.

Ad annunciare la sua partecipazione fu proprio Andrea cinque mesi fa, proprio nel periodo delle riprese a Spoleto. Lo fece pubblicando una foto su instagram dove lo si vedeva al fianco del protagonista della serie, Terence Hill. Per scoprire il suo ruolo non ci resta che sintonizzarci stasera su Rai 1 e goderci la nuova puntata di Don Matteo 11.

La dichiarazione d’amore di Andrea a Giulia De Lellis.

La storia d’amore tra Andrea Damante e Giulia De Lellis procede a gonfie vele. In occasione di San Valentino, Andrea Damante, ha pubblicato una canzone da lui scritta dedicata a Giulia. Il brano “Scritta in fretta“, in una settimana, ha raggiunto e superato le 500 mila visualizzazioni su Youtube, entrando addirittura nelle trend topics italiane. Damante ha ripercorso i più bei momenti della loro storia nella canzone: “Tu che scendevi dalle scale io che fingevo di essere imparziale ma già sapevo che volevo stare insieme e che volerci bene sarebbe stato un bene. […]”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA