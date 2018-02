Il look di Caterina Balivo a Detto Fatto oggi 22 febbraio 2018. Detto Fatto torna oggi, 22 febbraio 2018, con una nuova puntata in diretta per dare la possibilità ai telespettatori di interagire con Caterina Balivo ed i tutor della trasmissione attraverso i canali social della trasmissione. Per la puntata di oggi, Caterina Balivo ha scelto di indossare un raffinato outfit con un abitino corto nero ed un elegante cardigan scuro con motivi colorati che danno un tocco di vivacità al look.

Detto Fatto, i tutorial di oggi, 22 febbraio 2018: moda, tagli capelli, cucina, fitness.

Detto Fatto oggi inizia con un tutorial di moda. Olivia Ghezzi torna in trasmissione con una missione: vuole far cambiare look ad una bella ragazza che veste sempre in total black. Olivia le propone tre bellissimi outfit: un vestitino azzurro con dettagli in pizzo, uno giallo ed un completo con maglia corallo e pantalone grigio perla. Francesco Saccomandi oggi a Detto Fatto prepara una pinata party cake: si tratta di una torta molto bella e golosa con all’interno tantissime caramelle per la gioia di tutti i bambini.

A Detto Fatto Maikol Fazio ci mostra alcuni semplici esercizi da poter fare comodamente a casa per tornare in forma e mantenerci in allenamento. Il primo esercizio consiste in una serie di salti con la corda. Il secondo è il mountain climber: si parte in plank e si cerca di portare in maniera alternata le ginocchia al petto. Il terzo esercizio comprende una serie di affondi laterali. Anche oggi l’hair designer Salvo Filetti propone un nuovo taglio di capelli alla moda per una sua ospite. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, tutorial e news su Detto Fatto.

