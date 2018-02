Le anticipazioni di Don Matteo 11 di stasera 22 febbraio 2018: il sogno di Francesca. Stasera, 22 febbraio 2018, andrà in onda una nuova puntata della fiction Rai con Trence Hill e Nino Frassica Don Matteo 11. Scopriamo cosa rivelano le anticipazioni ufficiali di Don Matteo sulla puntata di stasera. Le anticipazioni ufficiali di Don Matteo rivelano che nel il primo episodio, intitolato Ancora bambina, vedremo la storia di Francesca, una ragazzina che ha solo 13 anni ed è già una ballerina prodigio. Ed è disposta a tutto pur di difendere il suo sogno, forse anche a far del male alle persone che ama. Don Matteo le starà vicino…

Intanto il PM e Cecchini consegnano per errore il ciondolo della “Capitana” ad un’anziana signora, che li scambia rispettivamente per il marito defunto e il cameriere. Cosa sono disposti a fare i due per recuperare il ciondolo, a cui Anna tiene particolarmente essendo un regalo di Giovanni? Nel frattempo Alice torna a scuola e chiede aiuto a Sofia per organizzare una festa per Seba…

Il Pm affascinato da Anna: le anticipazioni di Don Matteo 11.

Le anticipazioni di Don Matteo 11 rivelano che nel secondo episodio dal titolo Scegli me, una ragazza viene trovata in fin di vita sul set di un reality show. La “Capitana” dovrà indagare sotto copertura fingendosi una concorrente del programma e sfoderando tutta la sua femminilità per risultate credibile. Il PM non potrà rimanere indifferente al fascino della “nuova Capitana”. Anna lascia quindi la caserma nelle mani di Cecchini che prende il compito fin troppo seriamente. Anche Don Matteo indaga sul caso, e naturalmente arriverà ad una conclusione prima dei Carabinieri. Intanto in Canonica Pippo decide di partire per realizzate finalmente il suo sogno…

