Le anticipazioni di Don Matteo 11 dell’1 marzo 2018: a Spoleto arriva la madre di Anna. Don Matteo 11, la fortunata fiction Rai con Terence Hill e Nino Frassica, torna giovedì prossimo, 1 marzo 2018, con due nuovi episodi. Scopriamo quali sono le anticipazioni ufficiali dei due episodi di Don Matteo 11. Il primo episodio di Don Matteo 11 che vedremo giovedì prossimo sarà intitolato Pene d’amore. All’interno del carcere di Spoleto sembra sia nata una storia d’amore che però richiede l’intervento dei Carabinieri, che iniziano ad indagare.

Anna Olivieri non condurrà le indagini con la massima serenità a causa dell’arrivo della madre, a cui non ha rivelato la fine della storia di Giovanni a causa della sua voglia di diventare prete. Il Maresciallo Cecchini, preso alla sprovvista, cerca di far credere che Anna e Giovanni siano ancora una coppia e che tra di loro vada tutto a gonfie vele. In questa puntata di Don Matteo 11, inoltre, Sofia vuole saperne qualcosa in più sulla sua vera storia e cerca il suo atto di nascita.

Carlo Conti arriva a Spoleto: le anticipazioni di Don Matteo 11.

Il secondo episodio dell’1 marzo di Don Matteo 11 s’intitola Una famiglia normale. Le anticipazioni ufficiali di Don Matteo 11 rivelano che a Spoleto c’è stato un caso di bullismo ed i Carabinieri (e Don Matteo) indagano. L’intera Spoleto, intanto, è indaffarata nei preparativi di un grande evento: sta per arrivare nella cittadina umbra Carlo Conti che dovrà registrare a Spoleto una puntata del suo programma. Il piccolo Cosimo amerebbe partecipare alla trasmissione, ma non può farlo perché non ha i suoi genitori. Ci penserà il Maresciallo Cecchini a risolvere tutto…

