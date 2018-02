Il daytime dell’Isola dei Famosi 2018 di oggi, 22 febbraio 2018: la gioia di Simone. Una nuova settimana è iniziata sull’Isola dei Famosi 2018 dopo la puntata in diretta di martedì. Scopriamo cosa accade in queste ore ai naufraghi con il nostro daytime. Simone è felice: la nuova condizione di naufrago maggiormente agosto sull’Isola dei Famosi gli piace così tanto da dichiarare che sull’Isola resterebbe anche un anno intero. Simone, inoltre, gode della compagnia di Elena: il quadro è dunque completo! Anche Elena sta bene con Simone, ma trova le situazioni con lui più divertenti che romantiche. Simone apprezza la dotazione dell’Isola: ci sono molti utensili da cucina, caffè e c’è anche un pallone per potersi divertire.

Dura settimana per Bianca e Paola: il daytime dell’Isola dei Famosi 2018 di oggi, 22 febbraio 2018.

All’Isola dei Famosi 2018 Paola Di Benedetto e Bianca Atzei devono trascorrere la settimana fianco a fianco. Non sarà una prova facile questa, per le due naufraghe. Le due stanno fianco a fianco sempre, sia la notte che il giorno, ed anche in confessionale. Sull’Isola dei Famosi 2018 Franco ha ammesso di non essersi aspettato la nomination ricevuta, e pensa che a nominarlo sia stato Marco Ferri. Gaspare, invece, accetta la nomination ricevuta con maggiore filosofia. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità sull’Isola dei Famosi 2018 Ed. 13.

