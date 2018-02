Isola dei famosi 2018: il malore di Bianca Atzei, gli aggiornamenti

Isola dei Famosi 2018: il malore di Bianca Atzei. Bianca Atzei la mattina del 29° giorno di permanenza all’Isola dei famosi 2018 ha accusato un malore per cui è stato necessario chiamare il medico. In video si è vista la cantante mentre si trovava distesa nella capanna, avvolta da coperte, con Amaurys Perez a farle compagnia. Bianca è molto debole e rossa in volto. Dice di non riuscire a girare gli occhi e di non riuscire a stare distesa. C’è molto vento ed il mare è agitato.

Il medico arriva a visitare la naufraga che ha 38,2 di febbre. Le vengono somministrati un antipiretico ed un unguento per la zona della schiera che si è irritata, probabilmente a causa delle notti trascorse a terra nella capanna. Amaurys le rimane accanto finchè viene trasportata via in barca per accertamenti.

Isola dei Famosi 2018: Bianca Atzei pienamente ripresa.

“La mia sorellina oggi non si è sentita bene, quando ho visto che se la sono portata mi è venuto proprio il magone. Abbiamo un bellissimo rapporto, un’amicizia vera, come se fosse la sorella che non ho mai avuto”, ha affermato l’ex pallanuotista riferendosi a Bianca Atzei.

La cantante ora è tornata sull’Isola dei famosi 2018 con grinta maggiore di prima. Essendo stata nominata da Paola Di Benedetto dovrà trascorrere legata a lei tutta la settimana. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità sull’Isola dei Famosi 2018 Ed. 13.

