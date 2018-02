Le ultime news su Luca Onestini ed Ivana Mrazova. Luca ed Ivana si sono conosciuti all’interno del Grande Fratello Vip, ed ora formano una coppia a tutti gli effetti. Tra i due la relazione d’amore procede a gonfie vele. I due hanno conquistato, dapprima, i telespettatori del reality e poi anche il mondo dei social, infatti le loro instagram stories sono molto seguite. La modella ceca, inoltre, è molto richiesta in questi giorni per la Milano Fashion Week.

Luca Onestini e Ivana Mrazova sempre più innamorati.

Luca Onestini, ha pubblicato su instagram una foto che lo ritrae a faccia a facia con Ivana: “Si può dire tutto con uno sguardo.”



Sempre su instagram Luca Onestini ha dimostrato di essere molte sensibile, su di un post pubblicato poche ore fa ha scritto: “Ho imparato che perdere la calma non serve a nulla e che chi parla tanto in realtà ha poco da dire. Ho imparato che l’amore può arrivare all’improvviso e finire in una notte.. che il mai più non si avvera ma i e il per sempre finisce sempre (…) Ho imparato che commettere errori è necessario per crescere ma che non imparare dagli errori, è l’errore più grande (…) ho imparato che se si vuole trovare una persona, la si deve cercare subito perché domani potrebbe essere troppo tardi (…)”.

Luca Onestini su instagram lancia un sondaggio ai suoi followers.

L’ex gieffino ha lanciato un sondaggio ai suoi fan: “Moro Way, se raggiungiamo i 200.000 likes in 24 ore torno più scuro”. La prima a mettere il “cuoricino” è stata propria Ivana. E Luca ha replicato: “Ma tu cosa schiacci il like subito??? @ivana_mrazova”.

