Masterchef 7, stasera su Sky Uno alle 21.15 va in onda la decima puntata. Torna stasera, giovedì 22 febbraio 2018, una nuova puntata del famoso talent culinario Masterchef. Dopo la tripla eliminazione di Fabrizio, Ludovica e Francesco. I sette aspiranti chef rimasti stasera dovranno affrontare ogni possibile prova che i giudici Antonia Klugmann, Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Antonino Cannavacciuolo affideranno loro.

Masterchef 7: anticipazioni della decima puntata di stasera 22 febbraio 2018.

I cuochi amatoriali si sfideranno per contendersi il titolo finale di settimo MasterChef italiano, dovranno affrontare una nuova e imprevedibile Mystery Box, incentrata su un vero e proprio scambio culturale. Sette chef che hanno richiesto asilo politico in Italia che lavorano in ristoranti o catering creati da rifugiati, affiancheranno ognuno dei concorrenti nella realizzazione di un piatto tipico del loro paese. Un solo piatto sarà giudicato il migliore e guadagnerà il vantaggio nell’Invention Test. Il migliore poi avrà l’opportunità di conoscere i segreti dei piatti di Antonia Klugmann in quanto la chef cucinerà al suo fianco.

Per la prova in esterna si andrà sul promontorio del Gargano, al Faro di Vieste, dove gli aspiranti chef dovranno soddisfare il palato e stimolare l’interesse di un importante critico gastronomico: Eleonora Cozzella, ispettrice per la Guida Ristoranti dell’Espresso e capo della giuria italiana del The World’s 50 Best Restaurants. Sarà soltanto uno a vincere la prova e tutti gli altri, invece, dovranno affrontare il Pressure Test e battersi fino all’ultimo per mantenere il posto nel cooking show e non vedere sfumare la possibilità di avvicinarsi alla vittoria finale della settima edizione di MasterChef.

