In arrivo una nuova ondata di gelo dalla Russia. Il maltempo, dalla Siberia si sta spostando verso l’Europa e a partire dal 25 febbraio 2018 raggiungerà l’Italia, portando così un ondata di gelo, come non si vedeva da anni. Il burian è un vento di aria gelida molto forte, che soffia da Nord, Nord-Est.

Previsioni meteo: abbassamento delle temperature fino a 20°C.

Già da oggi, giovedì 22 febbraio 2018, si prevede un peggioramento a Centro-sud e al Nord, come riportato su meteo.it: “in particolar modo tra Val Padana, fascia pedemontana, alto Adriatico e Prealpi centro orientali. La neve cadrà fino a quote pianeggianti sull’Emilia centro-occidentale, e fino a Bologna, Modena, Reggio Emilia, Forlì, Parma, Piacenza”. Ciò è dovuto al vortice depressionario in risalita da Centro-sud che si dirige verso Settentrione a causare venti più freddi con aria umida. Probabili nevicate anche sulla dorsale appenninica centrale, a quote collinari. I meteorologhi di meteo.it dicono: “Nevicate anche sul Cuneese su tutto il Trentino Alto Adige, sui rilievi del Veneto e del Friuli Venezia Giulia fino a valle, locali nevicate lungo il Po lombardo“.

Come riportato sul sito 3bmeteo, il burian arriverà anche in Italia, dal 25 febbraio e continuerà almeno fino ai primi giorni di marzo. Secondo il sito ad essere coinvolte da questa ondata di gelo saranno: “le regioni centro settentrionali e il versante adriatico, mentre potrebbero essere meno coinvolte le estreme regioni meridionali.” Ancora, secondo 3bmeteo sono: “Previste isoterme sino a -15/-20°C a 1500m circa, -25/-30°C a 3000 m circa“. Per quanto concerne invece la neve c’è ancora incertezza ma ci potrebbero essere per la prossima settimana nevicate a quote basse sia al Nord che al Centrosud.

