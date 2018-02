Michelle Hunziker, le ultime news gossip al 22 febbraio 2018: i nuovi progetti. Michelle Hunziker, reduce dalla positiva esperienza a Sanremo che l’ha eletta reginetta del Festival, è molto richiesta in tv, dove sta rilasciando tante interviste ed ha tanti progetti. Michelle a partire dal mese di aprile condurrà Scommettiamo che…?, anche se probabilmente il nome del programma cambierà (si parla di Ci puoi scommettere o Scommettiamo che lo fa), ma una cosa è certa: Michelle sarà la sua simpaticissima e bellissima conduttrice.

Michelle ha rilasciato un’intervista a Maurizio Costanzo, e qui ha parlato dei sui progetti e anche di alcuni fatti molto personali. La showgirl ha fatto sapere che già dalla prossima settimana ci saranno degli incontri per mettere a punto il nuovo programma tv. Michelle ha dichiarato che, se glielo proponessero, condurrebbe ancora il Festival di Sanremo.

Le rivelazioni di Michelle Hinziker da Maurizio Costanzo.

Da Maurizio Costanzo Michelle si è aperta, confessando delle terribili verità accadute in passato. Michelle ha parlato dell’alcolismo del padre, ed ha rivelato di essere stata vittima di un ricatto appena un anno fa: A marzo, un anno fa, è arrivata un’email con un ricatto, un tentativo di estorsione dove mi è stato detto che se non avessi pagato una cifra entro una data, avrebbe acidificato Aurora“. Parole che fanno tremare tutti, immaginiamo una madre. La conduttrice di Striscia la Notizia ha spiegato che i ricattatori volevano che Michelle pagasse in bitcoin, altrimenti avrebbero buttato dell’acido in faccia ad Aurora.

