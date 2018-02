Marco Liorni sarà il nuovo conduttore del programma estivo di Rai 1? Il programma estivo “Reazione a catena”, condotto per quattro edizioni da Amadeus potrebbe avere un nuovo conduttore. Secondo le ultime indiscrezioni circolate in rete ha sostituire Amadeus potrebbe essere Marco Liorni.

Marco Liorni sarà il nuovo conduttore di Reazione a Catena?

Il portale TvZoom ha svelato che sarà Marco Lioni a sostituire Amadeus. Infatti, come si legge sul sito: “Liorni, oggi alla conduzione de La vita in diretta, contenitore pomeridiano sempre della prima rete di Stato, fa parte dell’agenzia Arcobaleno Tre di Lucio Presta e a Reazione a catena prenderebbe il posto di Amadeus”.

Si tratterebbe di un cambio radicale e importante per Marco Liorni che passerebbe dalla conduzione della Vita in diretta ad un game show. Inoltre Amadeus e Liorni condividono lo stesso manager, ovvero Lucio Presta. Probabilmente per questo motivo è stato scelto Liorni, essendo comunque un volto gradito dal pubblico. Il conduttore, Marco Liorni, ha inoltre alle spalle una carriera lunga e notevole. Ha vinto tre volte il Telegatto per Trenta ore per la vita, Saranno Famosi e Grande Fratello e una volta il Premio TV – Premio regia televisiva per La Vita in diretta. Inoltre, nella pellicola Notte prima degli esami – Oggi è stato lui a dare il via attraverso il suo programma radiofonico al flash-mob sul ponte Sant’Angelo, nel quale centinaia di persone si denudano contemporaneamente.

