Anticipazione nuova puntata trono over di Uomini e Donne su Canale 5 alle 14:45. Oggi, giovedì 22 febbraio 2018 andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi. Scopriamo cosa accadrà durante la puntata del trono over che verrà trasmessa.

Uomini e Donne, anticipazioni Trono Over: puntata 22 febbraio 2018.

La puntata inizia con Anna che si accomoda al centro dello studio e inizia il recall dove la si vede con Valter. Poi il cavaliere fa ingresso nello studio. I due si sono incontrati e si sono scambiati anche un bacio, di cui si discute. Gianni Sperti è convinto che tra loro non ci sia nulla e crede che ad Anna a lui non interessi. Poi Tina Cipollari si dirige dietro le quinte per vedere come sta Gemma Galgani e la trova ancora in lacrime mentre sta parlando con Marco. L’opinionista poi prepara un caffè a Giorgio. Armando ha ballato con Gemma e Maria De Filippi dichiara che in settimana si sono incontrati.

Poi al centro si siede Ida, inizia il recall e viene raggiunta in studio da Riccardo. Le cose tra loro non vanno molto bene. Il cavaliere confessa che la situazione è peggiorata, la dama dichiara che lui stia cercando di allontanarla. Per qualcuno lui si starebbe sentendo Donatella, però lei dice che si sta vedendo con Tomas. Per Ida Riccardo è bugiardo e torna al posto. Poi per Riccardo c’è la signora Tina che vuole conoscerlo. Nel frattempo Ida esce dallo studio. Tina, però, poco dopo cambia idea ma balla comunque con lui. Riccardo poi raggiunge Ida dietro le quinte.

© RIPRODUZIONE RISERVATA