Giorgio Manetti ha ribadito a Gemma che non torneranno mai più insieme. Nella puntata di ieri, mercoledì 21 febbraio 2018, è andato in onda il consueto apppuntamento del Trono Over di Uomini e Donne condotto da Maria De Filippi. Protagonisti indiscussi sono stati Gemma Galgani e Giorgio Manetti.

Giorgio Manetti a Gemma Galgani: “Non tornerò mai più con te”.

Durante la puntata, si è discusso dell’intervista di Giorgio avvenuta qualche settimana fa, nella quale secondo Gemma, il cavaliere avrebbe confessato di essere ancora innamorato di lei. Maria De Filippi ha sottolineato che il giornalista in questione intende precisare alcuni punti, dopo che il cavaliere aveva negato di aver detto alcune cose. In studio viene fatto ascoltare un pezzo della registrazione del file audio, dove si sente Giorgio dire: “Ti ho amata a modo mio“.

Il cavaliere commenta che esiste una differenza tra ciò che ha detto lui e il classico ‘ti amo’, ma Gemma è convinta che Giorgi provi qualcosa per lei. Tina Cipollari ha sbottato: “Non vuole proprio capire! Tutte le settimane ‘sta tiritera! E tu Giorgio dille come stanno le cose una volta per tutte!”. Gemma ribadisce di essere convinta che Giorgio provi dei sentimenti per lei, perché quando ballano o quando lui la stringe a sé avverte di non essergli indifferente. Allora Tina ha replicato: “Te lo dico io… non ti ha mai amata!”.Allora Giorgio rivolgendosi a Gemma le ha detto: “Guardami in faccia! Io non tornerò mai più con te! Vita natural durante! E non speculare più sui nostri balli!”. Gemma in lacrime gli ha risposto: “E tu sui miei sentimenti!” e lui in modo ancora più severo: “Questa faccia la vedrai solo in fotografia!”.

