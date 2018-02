I primi nomi del cast della tredicesima edizione di Ballando con le Stelle. Sabato 10 marzo, su Rai 1 andrà in onda in prima serata lo show ‘Ballando con le Stelle‘ condotto da Milly Carlucci, con la partecipazione di Paolo Belli. La giuria sarà composta da Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Guillermo Mariotto. Scopriamo i personaggi confermati che prenderanno parte al cast.

Ballando con le stelle: i primi nomi del cast.

Milly Carlucci, ha deciso di svelare i nomi del cast pian piano partecipando come ospiti nei vari programmi di Rai 1. Durante una puntata de L’Eredità, Milly Carlucci improvvisando un passo di danza con Fabrizio Frizzi, ha annuciato che l’attrice Stefania Rocca farà parte del cast di Ballando con le stelle.

Tra i nomi certi, c’è anche quello di Giovanni Ciacci, il noto “esperto di look”del programma di Caterina Balivo, Detto Fatto, che per la prima volta nella storia dello show ballerà con un uomo. Poi certamente ci sarà presente la bellissima e simpaticissima Eleonora Giorgi. Ci sarà sicuramente anche un noto personaggio di una famosa fiction di Rai 1, Nathalie Guetta, conosciuta per il suo ruolo di perpetua al fianco di Terence Hill in Don Matteo. Sarà presente nel cast anche Gessica Notaro la miss sfregiata con l’acido dall’ex fidanzato. Poi ci sarà Massimiliano Morra, protagnista della fiction di Canale5 Furore, la star del web Giaro Giarratana e il surfista italoamericano Francisco Porcella. Poi dalla serie più celebre di Rai 1 da il Commissario Montalbano ci sarà l’attore Cesare Bocci. Poi ci sarà un personaggio di Beautiful, Bill Spencer, conosciuto come Don Diamont.

© RIPRODUZIONE RISERVATA