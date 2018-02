Le voci sul ritorno di fiamma tra Francesco Monte e Cecilia Rodriguez, girate i giorni scorsi, sono diventate sempre più insistenti, tanto da richiedere l'”intervento” degli interessati stessi. Dopo il servizio di ‘Striscia la Notizia’ durante il quale Valerio Staffelli nel raggiungere Monte per la consegna del Tapiro lo ha trovato nella stessa strada dove abita Cecilia Rodriguez e, coincidenza ha voluto, che i due si trovassero entrambi per strada, si è scatenato il putiferio. Ora i due chiariscono la vicenda una volta per tutte.

Cecilia Rodriguez a Oggi e Francesco Monte a Chi chiariscono la vicenda dell’essersi ritrovati sotto casa della sorella di Belen.

Dopo che Francesco Monte è stato fotografato sotto casa dell’ex Cecilia Rodriguez si è detto di tutto. Qualcuno ha anche ipotizzato un possibile ritorno di fiamma tra i due, prontamente smentito però dai diretti interessati. La sorella di Belen al settimanale ‘Oggi‘ ha fatto sapere: “Ma che cosa pensano, che io sia una che prende in giro il pubblico? Io, quando faccio una scelta, e ho scelto Ignazio, non cambio idea. Sarei veramente una brutta persona, una persona molto brutta, a pianificare certe cose”.

Poi ha aggiunto: “Io sono gelosa e non sarei contenta per nulla se Ignazio frequentasse una sua ex. Certo, io ho rivisto Francesco, una volta dopo il GF, da ex fidanzati. Siamo stati insieme per cinque anni, era giusto farlo. Ci siamo chiariti, abbiamo riso, abbiamo pianto e poi basta”.

E proprio Ignazio ha commentato così la vicenda: “Consiglierei di leggere meno Dan Brown. Chiedo a tutti di essere più rilassati e di pensare di più ai loro rapporti amorosi piuttosto che al nostro”. A svelare il motivo per cui si trovasse sotto casa della ex è stato proprio Monte, che dalle pagine di ‘Chi‘ ha raccontato: “Ero appena uscito da un incontro di lavoro. L’agenzia con la quale ho fatto un colloquio, tra le più celebri in Italia e conosciuta da tutti, ripeto ‘da tutti’, nell’ambiente, ha un ufficio che dista pochi metri da casa di Cecilia. Il ‘caso’, fortuna, succede che mi hanno beccato. Mi dispiace se ho creato problemi a Cecilia. Ma so che lei è intelligente e avrà capito. Le voglio bene”.

