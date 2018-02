Guida tv completa di venerdì 23 febbraio 2018: tutti i programmi televisivi in prime time di Rai 1, Rai 2 e Rai 3. Ecco le ultime anticipazioni e news di questo venerdì sulla prima serata delle tre reti nazionali: su Rai 1 andrà in onda la nuova trasmissione di Antonella Clerici Sanremo Young, il talent per i millennials della nuova generazione che vuole scoprire cantanti di talento con un’età compresa tra i 14 e i 17 anni.

Durante questa seconda puntata si esibiranno i 10 cantanti che avranno superato la prima serata è cante brani celebri composti da grandi autori e portati al successo da artisti italiani ed internazionali, che hanno segnato la storia del Festival di Sanremo nel corso delle edizioni precedenti. I giovani cantanti saranno giudicati dall’Academy, la commissione composta da dieci personaggi della storia del Festival e dal pubblico, tramite il televoto, aperto all’inizio di ogni serata.

Su Rai 2 andrà in onda il programma di approfondimento condotto da Annalisa Bruchi e Giancarlo Loquenzi Kronos, il tempo della scelta. Su Rai 3 alle 21:20 andrà il film Alaska. Fausto vive a Parigi e fa il cameriere in un grande albergo. In Francia incontra Nadine, ed i due si sentono subito uniti da un sentimento speciale. sentimento che da subito li unisce. Dopo il primo incontro, per cinque anni, continueranno a vedersi, perdersi, ritrovarsi, tra ostacoli e sorprese.

Guida tv di questa sera venerdì 23 febbraio 2018: le ultime news e anticipazioni sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7.

Stasera, venerdì 23 febbraio 2018 sulle reti Mediaset, scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time. Su Retequattro torna la trasmissione condotta da Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero, Quarto grado. Su Canale 5 vedremo la fiction Immaturi – La serie. Tornato dalla gita in Sicilia, a Lorenzo sale la febbre. In realtà, il male è psicosomatico: l’uomo si accusa di nonnessere riuscito a dire le parole giuste a Luisa dopo la splendida notte passata insieme. Serena allontana Gigi e riprova a ricucire la sua vita con Giuseppe. A causa della rottura tra Serena e Gigi, il rapporto tra Savino e Lucrezia si incrina definitivamente.

Su Italia 1, alle ore 21:25 circa, andrà in onda il film Survivor. Per concludere stasera La7 trasmetterà, invecen il programma Propaganda Live.

