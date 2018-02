Le anticipazioni di Immaturi – La serie del 23 febbraio 2018: Serena lascia Gigi. Stasera, venerdì 23 febbraio 2018, andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata di Immaturi – La serie. Scopriamo quali sono le anticipazioni ufficiali della puntata in onda stasera. La gita in Sicilia è terminata, ed è ora di tornare a casa e alla routine quotidiana. Lorenzo, giunto a Roma, inizia a sentirsi male: ha la febbre. In realtà non si tratta di un’influenza, ma di una cosa psicosomatica. Lorenzo, in realtà, non riesce a perdonarsi di non aver detto a Luisa cosa prova dopo la notte passata insieme durante la gita.

Il marito di Serena, intanto, è tornato e si comporta come se nulla fosse. Serena decide di riprovare a stare con il marito, e lascia Gigi. A causa della fine di quest’idillio, anche Lucrezia e Savino si allontanano a tal punto da arrivare a lasciarsi.

Claudia lascia Piero: le anticipazioni di Immaturi – La serie di Stasera, 23 febbraio 2018.

Le anticipazioni di Immaturi – La serie rivelano che Doriana riflette su quello che è il suo rapporto con Virgilio, ed è dispiaciuta di aver avuto una reazione così violenta nei suoi confronti. Inizia, così, a mandargli dei messaggini, ma stavolta è Virgilio ad essere confuso: pensa ancora alla moglie, Bruna, con cui si è appena separato. Piero, invece, è totalmente preso da Claudia, e per la prima volta instaura una relazione senza menzogne. Claudia, però, scopre il suo passato con le donne e lo lascia…

